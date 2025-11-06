Українець Василь Черепанин стане куратором 14-ї Берлінської бієнале сучасного мистецтва

Берлінська бієнале сучасного мистецтва оголосила про призначення українського куратора та дослідника Василя Черепанина куратором своєї 14-ї редакції, що відбудеться влітку 2027 року.

Василь Черепанин — куратор і дослідник, який працює на перетині мистецтва, політичної філософії та громадських рухів. Його робота зосереджена на пострадянському контексті Східної Європи та розглядає мистецтво як частину ширшої соціальної й культурної трансформації сучасної Європи.

Розвиваючи свою концепцію майбутньої бієнале, Черепанин підкреслює, що «кураторство у сьогоденні означає повну відданість майбутньому мистецтва та його ролі в місті, а також здатність вчитися з соціального контексту, в якому воно існує Берлінська бієнале, що постала після падіння Берлінського муру, має потенціал створювати нову публічність — не лише мистецьку чи академічну, а соціально-політичну за своєю суттю. Для мене цей підхід базується на досвіді роботи в Україні, особливо тепер, коли колоніальна війна Росії ставить перед Європою найгостріші питання нашого часу».

Кандидатуру Черепанина одностайно підтримав міжнародний відбірковий комітет, до складу якого увійшли провідні фахівці світового артсередовища, зокрема Акіко Мікі (директорка Naoshima New Museum of Art, Японія), Емма Ендербі (директорка KW Institute for Contemporary Art, Берлін), Марта Кузьма (професорка Єльського університету, США) та інші.

Директор Берлінської бієнале Аксель Відер зазначив: «Василь Черепанин приносить у Берлінську бієнале унікальну перспективу — не лише завдяки своєму географічному походженню, але й через кураторський підхід, зосереджений на колективних мистецьких практиках, тісно пов’язаних із соціальними контекстами міста».

Василь Черепанин народився в Івано-Франківську, нині мешкає в Берліні. Він є співзасновником і керівником Центру візуальної культури (VCRC) — платформи співпраці між академічними, мистецькими та активістськими спільнотами. Центр є організатором Київської бієнале та співзасновником Східноєвропейського альянсу бієнале (EEBA).

Черепанин є членом кураторської групи Київської бієнале, що нині відбувається в кількох європейських інституціях — Музеї сучасного мистецтва у Варшаві, Музеї сучасного мистецтва в Антверпені, Центрі сучасної культури у Дніпрі, Центрі Довженка в Києві, а також у Lentos Kunstmuseum у Лінці, де вона завершиться у KW Institute for Contemporary Art у 2026 році.

Берлінська бієнале сучасного мистецтва відбувається кожні два роки у різних локаціях Берліна. Від моменту свого заснування у 1998 році вона є одним із найважливіших міжнародних форумів, що представляє експериментальні мистецькі та політичні позиції у взаємодії з міським простором.