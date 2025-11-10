Український Інститут у Швеції видав першу шведську антологію поезії Розстріляного відродження

Український Інститут у Швеції презентував першу шведську антологію поезії доби Розстріляного відродження – покоління українських митців 1920–1930-х років, знищених радянським режимом.

До збірки під назвою Den avrättade renässansen увійшли переклади віршів одинадцяти українських поетів: Миколи Хвильового, Михайла Драй-Хмари, Майка Йогансена, Ладі Могилянської, Євгена Плужника, Михайля Семенка, Володимира Сосюри, Володимира Свідзінського, Раїси Троянкер, Павла Тичини та Миколи Зерова.

Фото: Український Інститут в Швеції

Видання містить передмову Наталії Пасічник – піаністки, докторки мистецтвознавства та директорки Українського Інституту в Швеції, а також короткі біографії кожного автора. Книга знайомить шведського читача з українською історією та культурою, про яку раніше у Швеції майже не знали, і демонструє глибоке європейське коріння української літератури.

“Переклад цих поетів – це не лише літературний проєкт, а й спосіб повернути їм те місце в історії, якого їх було позбавлено, – зазначає Наталія Пасічник. – Це частина культурної деколонізації України й шлях до глибшого розуміння боротьби за свободу, яка триває і сьогодні.”

Збірка стала першим масштабним виданням, що знайомить шведського читача з українською класичною літературною спадщиною. Хоча переклади сучасної української літератури на шведську зростають щороку, класика залишається майже невідомою у Швеції.

Проєкт реалізував Український Інститут у Швеції, який працює у Стокгольмі з 2014 року. Місія Інституту – популяризувати українську культуру та інтегрувати український культурний продукт до європейського культурного простору.