Культура

Букерівська премія оголосила шорлист номінантів - українка туди не потрапила

За престижну нагороду змагатимуться шість авторів.

Букерівська премія оголосила шорлист номінантів - українка туди не потрапила
Журі Букерівської премії-2025
Фото: BBC

Популярна голлівудська акторка Сара-Джессіка Паркер, яка входить до складу журі, оголосила шортлист претендентів на Букерівську премію 2025 року.

Як пише BBC, з 13 романів, представлених у лонглисті, Паркер та її колеги з суддівської колегії обрали шість найкращих. 

Не пройшла до наступного етапу канадська письменниця українського походження Марія Рева, чий дебютний роман "Ендлінг" зосереджений на подіях в Україні перед початком повномасштабного вторгнення.

З 2014 року Букера можуть отримали англомовні автори з усього світу, а не лише Сполученого Королівства. Цьогорічного переможця оголосять на церемонії у Лондоні 10 листопада.

Шортлист Букерівської премії-2025:

  • Ліхтарик, Сьюзен Чой
  • Самотність Соні та Санні, Кіран Десаї
  • Прослуховування, Кеті Кітамура
  • Решта нашого життя, Бенджамін Марковіц
  • Земля взимку, Ендрю Міллер
  • Плоть, Девід Салай
