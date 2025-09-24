Букерівська премія оголосила шорлист номінантів - українка туди не потрапила

Популярна голлівудська акторка Сара-Джессіка Паркер, яка входить до складу журі, оголосила шортлист претендентів на Букерівську премію 2025 року.
Як пише BBC, з 13 романів, представлених у лонглисті, Паркер та її колеги з суддівської колегії обрали шість найкращих.
Не пройшла до наступного етапу канадська письменниця українського походження Марія Рева, чий дебютний роман "Ендлінг" зосереджений на подіях в Україні перед початком повномасштабного вторгнення.
З 2014 року Букера можуть отримали англомовні автори з усього світу, а не лише Сполученого Королівства. Цьогорічного переможця оголосять на церемонії у Лондоні 10 листопада.
Шортлист Букерівської премії-2025:
- Ліхтарик, Сьюзен Чой
- Самотність Соні та Санні, Кіран Десаї
- Прослуховування, Кеті Кітамура
- Решта нашого життя, Бенджамін Марковіц
- Земля взимку, Ендрю Міллер
- Плоть, Девід Салай