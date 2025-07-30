У лонглисті Букерівської премії - книга письменниці українського походження

У самому романі дія відбувається в нашій країні.

Дебютний роман канадської письменниці українського походження Марії Реви "Ендлінг" потрапив до лонглисту Букерівської премії - однієї з найпрестижніших нагород у світі літератури.

Як зазначає сайт премії, книга "досліджує старий і новий колоніалізм, роль жінки, ідентичність, владу та природу художньої літератури". Події відбуваються в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, а свою назву роман отримав через наявність у ньому рідкісного равлика - слово "endling" можна перекласти як "останній представник виду".

Марія Рева народилася в Україні, проте в дитинстві переїхала з батьками до Канади. Літературну діяльність розпочала у 2020 році з публікації збірки оповідань "Хороші громадяни не повинні боятися".

Раніше "Букера" вручали лише британським письменникам, проте з 2014 року премія присуджується автору з будь-якої країни, який написав свій твір англійською мовою.

Лонгліст Букерівської премії 2025

Форми кохання, Клер Адам

Південь, Таш Оув

Універсальність, Наташа Браун

Один човен, Джонатан Баклі

Ліхтарик, Сьюзен Чой

Самотність Соні та Санні, Кіран Десаї

Прослуховування, Кеті Кітамура

Решта нашого життя, Бенджамін Марковіц

Земля взимку, Ендрю Міллера

Ендлінг, Марія Рева

Плоть, Девід Салай

Морський скребок, Бенджамін Вуд

Неправильна інтерпретація, Ледія Джога