У лонглисті Букерівської премії - книга письменниці українського походження

Дебютний роман канадської письменниці українського походження Марії Реви "Ендлінг" потрапив до лонглисту Букерівської премії - однієї з найпрестижніших нагород у світі літератури.
Як зазначає сайт премії, книга "досліджує старий і новий колоніалізм, роль жінки, ідентичність, владу та природу художньої літератури". Події відбуваються в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, а свою назву роман отримав через наявність у ньому рідкісного равлика - слово "endling" можна перекласти як "останній представник виду".
Марія Рева народилася в Україні, проте в дитинстві переїхала з батьками до Канади. Літературну діяльність розпочала у 2020 році з публікації збірки оповідань "Хороші громадяни не повинні боятися".
Раніше "Букера" вручали лише британським письменникам, проте з 2014 року премія присуджується автору з будь-якої країни, який написав свій твір англійською мовою.
Лонгліст Букерівської премії 2025
- Форми кохання, Клер Адам
- Південь, Таш Оув
- Універсальність, Наташа Браун
- Один човен, Джонатан Баклі
- Ліхтарик, Сьюзен Чой
- Самотність Соні та Санні, Кіран Десаї
- Прослуховування, Кеті Кітамура
- Решта нашого життя, Бенджамін Марковіц
- Земля взимку, Ендрю Міллера
- Ендлінг, Марія Рева
- Плоть, Девід Салай
- Морський скребок, Бенджамін Вуд
- Неправильна інтерпретація, Ледія Джога
- Минулоріч премію взяв роман "Orbital" Саманти Гарві, який розкритикували як "агітку про пацифізм" через мотив "примирення з росіянами у космосі".