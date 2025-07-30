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У лонглисті Букерівської премії - книга письменниці українського походження

У самому романі дія відбувається в нашій країні.

У лонглисті Букерівської премії - книга письменниці українського походження
Марія Рева
Фото: Booker Prize

Дебютний роман канадської письменниці українського походження Марії Реви "Ендлінг" потрапив до лонглисту Букерівської премії - однієї з найпрестижніших нагород у світі літератури.

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Як зазначає сайт премії, книга "досліджує старий і новий колоніалізм, роль жінки, ідентичність, владу та природу художньої літератури". Події відбуваються в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, а свою назву роман отримав через наявність у ньому рідкісного равлика - слово "endling" можна перекласти як "останній представник виду".

Марія Рева народилася в Україні, проте в дитинстві переїхала з батьками до Канади. Літературну діяльність розпочала у 2020 році з публікації збірки оповідань "Хороші громадяни не повинні боятися".

Раніше "Букера" вручали лише британським письменникам, проте з 2014 року премія присуджується автору з будь-якої країни, який написав свій твір англійською мовою. 

Лонгліст Букерівської премії 2025

  • Форми кохання, Клер Адам
  • Південь, Таш Оув
  • Універсальність, Наташа Браун
  • Один човен, Джонатан Баклі
  • Ліхтарик, Сьюзен Чой
  • Самотність Соні та Санні, Кіран Десаї
  • Прослуховування, Кеті Кітамура
  • Решта нашого життя, Бенджамін Марковіц
  • Земля взимку, Ендрю Міллера
  • Ендлінг, Марія Рева
  • Плоть, Девід Салай
  • Морський скребок, Бенджамін Вуд
  • Неправильна інтерпретація, Ледія Джога
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