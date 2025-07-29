Проєкт "Знаки ідентичності": 24 серпня українці в світі створять рушники у давній техніці вибійки

Мисткиня Каріна Гаєва у партнерстві з Національним музеєм декоративного мистецтва України та Музеєм української діаспори ініціює міжнародну мистецьку акцію “Знаки ідентичності”. Проєкт реалізується в день Незалежності України. Це символічний акт єднання українців усього світу через відродження вибійки - стародавньої української техніки ручного друку на тканині.

Фото: з фейсбук-сторінки Карини Гаєвої Мисткиня Карина Гаєва, ініціаторка проєкту "Знаки ідентичності"

24 серпня 24 учасники з 20 міст та країн світу, серед яких США, Франція, Іспанія, Австрія, Чехія, Данія, Чорногорія, Японія та інші, об’єднаються on-line, щоб одночасно разом створити вибійчані рушники – символи пам’яті, та гідності. Кожен учасник проєкту розробив свої власні зображення для штампів для вибійки та вклав особисту унікальну історію.

У Києві центральна подія відбудеться у Національному музеї декоративного мистецтва, а з-за кордону учасники долучаться онлайн, формуючи живу трансляцію культурної єдності. Кожен учасник матиме спеціальний бокс для втілення власної вибійки.

Фото: фото з фейсбуку Каріни Гаєвої Бокс для створення вибійки учасниками/цями

Коли і де: 24 серпня 14:00-15:00, Національний музей декоративного мистецтва України (вул. Лаврська, 9), Музей української діаспори (вул. Князів Острозьких, 40Б). Онлайн-трансляція події буде доступна на Instagram-сторінці: @by_karina_gaeva

Фото: з фейсбук-сторінки Карини Гаєвої вибійчаний рушник

Вибійка - це традиційна техніка декорування тканини за допомогою різьблених штампів. Вона була поширеною в Україні з XI століття, особливо з кінця XVII - початку XVIII ст. Сьогодні ця техніка майже зникла, тому проєкт має на меті повернути її у сучасний мистецький і культурний контекст.