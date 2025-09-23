Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Україна була представлена найбільшою делегацією на масштабному музичному Reeperbahn Festival 2025 у Гамбурзі

Фестиваль є великою платформою для нової музики, обміну контактами, дозвідом та поширення молодих виконавців у Європі.

Виступ KLER на фестивалі
Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

Цього року Україна була представлена найбільшою делегацією за всю історію участі у Reeperbahn Festival & Conference — одному з наймасштабніших європейських музичних заходів, що щорічно проходить у Гамбурзі.

УУкраїнські артисти KLER і BRYKULETS зібрали повний зал та поділили сцену з виконавцями з Великої Британії та США.

Особливу подяку організатори висловили партнеру з Великої Британії — компанії Karousel Music, яка долучилася до створення міжнародної атмосфери та підтримала українську присутність на фестивалі.

Українську делегацію представляли також п’ять провідних музичних лейблівENKO, Pomitni, Black Beats, Nova Music та Plan. Вони презентували каталоги своїх артистів, знайомилися з представниками глобальної музичної індустрії, отримали актуальні знання на конференційних сесіях та встановили нові міжнародні контакти під час професійних мережувань.

Важливим майданчиком стала рецепція української делегації в центральній локації конференції — ARCOTEL Onyx Hamburg. Тут представники індустрії з різних країн Європи мали змогу безпосередньо поспілкуватися з українськими колегами, обговорити можливості співпраці та започаткувати нові партнерства.

Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

Не менш значущою подією була сесія мережування, організована спільно з Music Estonia та Hamburg Music, яка відкрила шлях до реальних колаборацій між Україною, Естонією та Німеччиною.

У конференційній частині фестивалю українські експертки — Альона Дмуховська (Music Export Ukraine) та Катерина Дмитренко (ENKO) — взяли участь у панельній дискусії „Eastern European Wave: Is the Global Music Industry Finally Paying Attention?“. Вони акцентували на важливості стратегічного мислення, проактивного лідерства та безперервного вдосконалення у розбудові міжнародних кар’єр артистів.

Участь української делегації та шоукейси стали можливими завдяки підтримці Європейського Союзу в межах програми House of Europe у партнерстві з Music Export Ukraine. Логістичну координацію забезпечив Український інститут.

