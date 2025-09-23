Україна була представлена найбільшою делегацією на масштабному музичному Reeperbahn Festival 2025 у Гамбурзі

Фестиваль є великою платформою для нової музики, обміну контактами, дозвідом та поширення молодих виконавців у Європі.

Цього року Україна була представлена найбільшою делегацією за всю історію участі у Reeperbahn Festival & Conference — одному з наймасштабніших європейських музичних заходів, що щорічно проходить у Гамбурзі.

УУкраїнські артисти KLER і BRYKULETS зібрали повний зал та поділили сцену з виконавцями з Великої Британії та США.

Особливу подяку організатори висловили партнеру з Великої Британії — компанії Karousel Music, яка долучилася до створення міжнародної атмосфери та підтримала українську присутність на фестивалі.

Українську делегацію представляли також п’ять провідних музичних лейблів — ENKO, Pomitni, Black Beats, Nova Music та Plan. Вони презентували каталоги своїх артистів, знайомилися з представниками глобальної музичної індустрії, отримали актуальні знання на конференційних сесіях та встановили нові міжнародні контакти під час професійних мережувань.

Важливим майданчиком стала рецепція української делегації в центральній локації конференції — ARCOTEL Onyx Hamburg. Тут представники індустрії з різних країн Європи мали змогу безпосередньо поспілкуватися з українськими колегами, обговорити можливості співпраці та започаткувати нові партнерства.

Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

Не менш значущою подією була сесія мережування, організована спільно з Music Estonia та Hamburg Music, яка відкрила шлях до реальних колаборацій між Україною, Естонією та Німеччиною.

У конференційній частині фестивалю українські експертки — Альона Дмуховська (Music Export Ukraine) та Катерина Дмитренко (ENKO) — взяли участь у панельній дискусії „Eastern European Wave: Is the Global Music Industry Finally Paying Attention?“. Вони акцентували на важливості стратегічного мислення, проактивного лідерства та безперервного вдосконалення у розбудові міжнародних кар’єр артистів.

Участь української делегації та шоукейси стали можливими завдяки підтримці Європейського Союзу в межах програми House of Europe у партнерстві з Music Export Ukraine. Логістичну координацію забезпечив Український інститут.