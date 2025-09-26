Участь Ізраїлю у Євробаченні-2026 вирішить голосування

Питання участі представника Ізраїлю у пісенному конкурсі "Євробачення-2026" буде вирішене вже у листопаді. Європейська мовна спілка, яка виступає організатором музичної події, збереться задля цього на позачергове засідання.

Як пише The Guardian, генеральні директори національних компаній-мовників отримали від спілки листи щодо необхідності проведення голосування. На тлі погроз бойкотувати конкурс з боку низки країн організатори "відчули потребу у ширшій демократичній основі".

У Відні, який має приймати наступне "Євробачення", запевнили, що результати волевиявлення країн-учасниць за жодного сценарію не призведуть до скасування події. Навіть якщо кількість конкурсантів відчутно скоротиться, австрійська столиця має намір забезпечити проведення шоу.

Через війну в Газі Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Іспандія оголосили про бойкот "Євробачення" у випадку відмови відсторонити Ізраїль. Організатори нібито запропонували ізраїльському мовнику виступити під нейтральним прапором чи добровільно знятися з конкурсу, але отримали відмову.