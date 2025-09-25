У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся спецпоказ документального фільму «Люди зі Сталі»

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаКультура

У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся спецпоказ документального фільму «Люди зі Сталі»

Стрічка розповідає про реальні події оборони Маріуполя та Азовсталі.

CultHub
У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся спецпоказ документального фільму «Люди зі Сталі»
Фото: з фейсбук-сторінки Сергія Фоменка

Днями у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся спеціальний показ документального фільму «Люди зі Сталі» у межах проєкту Culture vs War.

Після перегляду стрічки відбулася дискусія у форматі «запитання-відповідь» за участі режисера Сергія Фоменка та представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка. Подію модерував Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

Метою заходу стало привернення уваги міжнародної спільноти до питання звільнення українських військовополонених. Фільм розповідає про героїчну оборону Маріуполя, нелюдські умови перебування у російському полоні та незламність українських військових, які попри все залишаються готовими боронити свою країну.

режисер Сергій Фоменко
Фото: з фейсбук-сторінки Сергія Фоменка
режисер Сергій Фоменко

"Дуже важливою складовою війни є протидія дезінформації та отруйній пропаганді держави-терориста в Європі та світі. Звичний новинний формат медіа не дає світовій спільноті повного розуміння, з яким пекельним злом воюють українці та якою є ціна, яку щодня платить Україна в цій битві. Спецпоказ фільму "Люди зі сталі" в ОБСЄце подія, що привертає увагу до становища українських полонених, зокрема захисників Маріуполя з бригади "Азов",—наголосив режисер фільму Сергій Фоменко.

Подія викликала значний інтерес серед делегацій країн-учасниць ОБСЄ. Серед глядачів були представники Великої Британії, Швеції, Норвегії, Австрії, Канади, Австралії, Чехії, Польщі, Бельгії, Литви, Албанії, Болгарії, а також делегації ЄС та інших держав.

Після показу відбулися окремі зустрічі української делегації з Постійним представником України у Відні Юрієм Вітренком та Послом України в Австрії Василем Химинцем.

Захід організували делегації України, Великої Британії, Канади та Швеції при ОБСЄ у співпраці з Асоціацією «Дивись Українське», Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Фонду «МХП-Громаді», МЗС України. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies