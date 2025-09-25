У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся спецпоказ документального фільму «Люди зі Сталі»

Днями у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся спеціальний показ документального фільму «Люди зі Сталі» у межах проєкту Culture vs War.

Після перегляду стрічки відбулася дискусія у форматі «запитання-відповідь» за участі режисера Сергія Фоменка та представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка. Подію модерував Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

Метою заходу стало привернення уваги міжнародної спільноти до питання звільнення українських військовополонених. Фільм розповідає про героїчну оборону Маріуполя, нелюдські умови перебування у російському полоні та незламність українських військових, які попри все залишаються готовими боронити свою країну.

Фото: з фейсбук-сторінки Сергія Фоменка режисер Сергій Фоменко

"Дуже важливою складовою війни є протидія дезінформації та отруйній пропаганді держави-терориста в Європі та світі. Звичний новинний формат медіа не дає світовій спільноті повного розуміння, з яким пекельним злом воюють українці та якою є ціна, яку щодня платить Україна в цій битві. Спецпоказ фільму "Люди зі сталі" в ОБСЄ—це подія, що привертає увагу до становища українських полонених, зокрема захисників Маріуполя з бригади "Азов",—наголосив режисер фільму Сергій Фоменко.

Подія викликала значний інтерес серед делегацій країн-учасниць ОБСЄ. Серед глядачів були представники Великої Британії, Швеції, Норвегії, Австрії, Канади, Австралії, Чехії, Польщі, Бельгії, Литви, Албанії, Болгарії, а також делегації ЄС та інших держав.

Після показу відбулися окремі зустрічі української делегації з Постійним представником України у Відні Юрієм Вітренком та Послом України в Австрії Василем Химинцем.

Захід організували делегації України, Великої Британії, Канади та Швеції при ОБСЄ у співпраці з Асоціацією «Дивись Українське», Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Фонду «МХП-Громаді», МЗС України.