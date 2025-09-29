Театр імені Лесі Українки покаже виставу «Земля» в Литві

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки гастролюватиме в Литві з виставою «Земля» за твором Ольги Кобилянської у постановці Івана Уривського. Показ відбудеться 2 жовтня на сцені Національного драматичного театру в Каунасі.

Фото: з фейсбук-сторінки театру Лесі Українки

Про це в ефірі Радіо Культура повідомив художній керівник українського театру Кирило Кашліков. Він підкреслив, що вихід на міжнародні сцени у четвертий рік повномасштабної війни є особливо важливим, адже демонструє: «ми — окрема держава зі своєю культурою». Якщо на початку вторгнення головним завданням було показати світові, що українці існують і борються, то нині — що вони створюють якісний і конкурентний мистецький продукт.

Фото: з фейсбук-сторінки театру Лесі Українки

Гастролі стали можливими з ініціативи директора Національного драматичного театру в Каунасі Егідіюса Станцікаса. На початку війни він запросив українського режисера поставити у його театрі виставу за українським твором. Так з’явилася постановка «Землі», яка згодом увійшла й до репертуару театру імені Лесі Українки.

Як розповів Станцікас у коментарі для Суспільне Культура, вже наступного дня після виступу української трупи литовські актори також зіграють цю виставу. Він нагадав, що ще до київської прем’єри колектив театру у Каунасі створив короткі вітальні відео на підтримку постановки.