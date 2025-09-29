В Україні екранізують давньоруську поему «Слово о полку Ігоревім»

Фото: instagram.com/slovo_o_polku_ihora

«Слово о полку Ігоревім» оживе на великому екрані: стартувала робота над українською історичною драмою за мотивами давньоруської поеми кінця ХІІ ст. Про це повідомили компанії «САЛАМЕЯ Фільм» та «ПРОНТО Фільм», які займаються виробництвом стрічки.

Наразі триває етап розробки проєкту: команда працює над створенням концепції та сценарію, а вже незабаром обіцяє презентувати перший тизер. Режисером фільму виступить автор стрічки «Будинок «Слово». Нескінчений роман» Тарас Томенко; над сценарієм він працює разом із Костянтином Коновалим («Той, хто пройшов крізь вогонь», «Фортеця Хаджибей»); продюсери – Світлана Яцинич («Я.Ніна», «Як там Катя?») та Максим Асадчий («Поводир», «Довбуш»). Консультантом проєкту став письменник і видавець Віталій Капранов; художник-постановник – Іван Левченко («Шттл»).

«Саме зі «Слова о полку Ігоревім» почалася системна фальсифікація історії через привласнення української культури, яку Росія видавала за свою. У поемі розповідається про похід князя Ігоря на половців. Якщо подивитися на карту сучасної України, місця цього походу повністю збігаються з теперішньою лінією фронту: Чернігів, Курськ, Рильськ, Покровськ і Донецьк. 800 років протистояння з ворогом триває. І сьогодні ми маємо повернути свою історію, своїх героїв, свій епос, своє Слово», — розповідає режисер Тарас Томенко.

Синопсис фільму: “1185 рік. Князь Ігор очолює похід на кумано-половецькі землі, всупереч давньому пророцтву, яке передбачає його загибель. Під час походу він потрапляє в пастку хана Кончака, його дружину оточують половці, а сам Ігор потрапляє в полон. У полоні князь стикається з моральними та фізичними випробуваннями, відмовляється зректися Батьківщини та сім’ї, перемагає наймогутнішого батирa Сходу. Кульмінація синопсису підкреслює боротьбу за гідність, свободу та спадщину.” Запланований хронометраж фільму – 100 хвилин.

Кінопроєкт підтримує Український культурний фонд.