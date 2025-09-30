В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
До Львова завітала єврокомісарка Марта Кос і оцінила шлях України до ЄС

Єврокомісарка також лишила запис в книзі почесних гостей міста зі словами підтримки Україні.

До Львова завітала єврокомісарка Марта Кос і оцінила шлях України до ЄС
Єврокомісарка Марта Кос, директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин та мер Львова Андрій Садовий
Фото: Роман Балук

До України приїхала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона приїхала, щоб оцінити прогрес у процесі вступу України до ЄС. Також розмова стосувалася і шляху Львова в конкурсі на статус Європейської культурної столиці 2030. 

"Поспілкувались з пані Мартою про те, чим є культура в нашій країні зараз і як важливо говорити зі світом через власну культуру і власною мовою. Львів у фіналі конкурсу Європейської столиці культури 2030. Спілкувались і про те, як Responsibility to be говорить та представляє в цьому конкурсі не лише Львів, але й всю Україну, про здатність культури взяти на себе відповідальність за наше сьогодення, минуле і майбутнє, про її спроможність дбати про нас. Про наше місто і його феномени",– написала в себе на фейсбук-сторінці директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин. 

Також Юлія Хомчин наголосила, що для України важливо нині мати свій голос у сім’ї міст-ЄСК та вести діалог зі світом через культуру. У Львові іноземна гостя відкрила «Тиждень стійкості українських міст», відвідала центр реабілітації «Незламні», вшанувала пам'ять українських захисників на Личаківському кладовищі.

Єврокомісарка перебуває у Львові у межах свого візиту до України для зустрічі з представниками українського уряду й парламенту, регіонів, антикорупційних інституцій України для обговорення реформ.Марта Кос висловила сподівання, що вже незабаром ЄС відкриє перший кластер переговорів з Україною щодо вступу. Для цього необхідна згода усіх 27 країн-членів ЄС.

Під час свого візиту Марта Кос залишила запис в книзі почесних гостей міста Львова: "We will stand with you forever !Ми будемо з вами завжди !"

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
