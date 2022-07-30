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Франція передала Міністерству охорони здоров'я України 10 тисяч ноутбуків

Солідарність Франції та України в дії.

Франція передала Міністерству охорони здоров'я України 10 тисяч ноутбуків
Фото: Пресслужба посольства Франції в Україні

Посольство Франції в Україні передало Міністерству охорони здоров’я України 10 000 ноутбуків DELL.

Про це повідомило посольство Франції в Україні. 

“Сучасні ноутбуки допомагатимуть лікарям України у їхній щоденній роботі”, - зазначили у посольстві.

Уточнюється, що ноутбуки були придбані Міністерством економіки Франції у відповідь на запит української влади. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією зі Словенії, і попросив у них надати Києву пожежно-рятувальні автомобілі та автомобілі швидкої допомоги.

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