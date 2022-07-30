Франція передала Міністерству охорони здоров'я України 10 тисяч ноутбуків

Посольство Франції в Україні передало Міністерству охорони здоров’я України 10 000 ноутбуків DELL.
Про це повідомило посольство Франції в Україні.
“Сучасні ноутбуки допомагатимуть лікарям України у їхній щоденній роботі”, - зазначили у посольстві.
Уточнюється, що ноутбуки були придбані Міністерством економіки Франції у відповідь на запит української влади.
L’ambassade de 🇫🇷en🇺🇦 a transmis au ministère de la Santé 🇺🇦 10000 ordinateurs portables DELL achetés par le ministère de l’Économie 🇫🇷 en réponse à la demande des autorités 🇺🇦.— La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) July 29, 2022
Des 💻 modernes aideront les médecins 🇺🇦dans leur travail quotidien. Solidarité 🇫🇷🇺🇦 en actions! pic.twitter.com/BhYX5dlwlP
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією зі Словенії, і попросив у них надати Києву пожежно-рятувальні автомобілі та автомобілі швидкої допомоги.