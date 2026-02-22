На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Сійярто: Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, доки не відновлять транзит нафти трубопроводом "Дружба"

У МЗС заявили, що без відновлення повноцінного транзиту нафти трубопроводом "Дружба" через Україну до Угорщини та Словаччини, такі рішення не можуть бути підтримані.

Сійярто: Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, доки не відновлять транзит нафти трубопроводом "Дружба"
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Уряд Угорщини оголосив, що не підтримає ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, поки не буде відновлено транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Дружба".

Про це у мережі X написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"На завтрашньому засіданні Рада з питань закордонних справ ЄС має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", – написав Сійярто.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"

  • Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
  • Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. 
  • Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
  • Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
  • Тепер же прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
  • А Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба».
  • Тепер Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
﻿
