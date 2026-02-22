Сійярто: Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, доки не відновлять транзит нафти трубопроводом "Дружба"

У МЗС заявили, що без відновлення повноцінного транзиту нафти трубопроводом "Дружба" через Україну до Угорщини та Словаччини, такі рішення не можуть бути підтримані.

Уряд Угорщини оголосив, що не підтримає ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, поки не буде відновлено транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Дружба".

Про це у мережі X написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"На завтрашньому засіданні Рада з питань закордонних справ ЄС має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", – написав Сійярто.

At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026

Раніше Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом "Дружба".

А Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціював припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"