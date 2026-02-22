Сійярто: Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, доки не відновлять транзит нафти трубопроводом "Дружба"

Уряд Угорщини оголосив, що не підтримає ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, поки не буде відновлено транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Дружба".
Про це у мережі X написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"На завтрашньому засіданні Рада з питань закордонних справ ЄС має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", – написав Сійярто.
At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026
- Раніше Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом "Дружба".
- А Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціював припинення постачання електроенергії в Україну, якщо до понеділка не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Тепер же прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- А Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба».
- Тепер Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.