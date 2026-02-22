Іранські студенти вперше після смертельних репресій влаштували масові антиурядові протести

Натовп у Тегерані скандував “смерть диктатору”, посилаючись на Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, та інші антиурядові гасла.

Студенти кількох університетів Ірану влаштували антиурядові протести – перші мітинги такого масштабу з моменту смертельних репресій влади минулого місяця.

BBC підтвердила відеозаписи демонстрантів, які в суботу марширували кампусом Технологічного університету Шаріфа в столиці Тегерані. Окремо там відбувся проурядовий мітинг, багато учасників якого були з національними іранськими прапорами.

Пізніше між двома таборами спалахнули сутички.

В іншому тегеранському університеті відбувся сидячий страйк, також повідомлялося про мітинг на північному сході. Студенти вшановували тисячі загиблих у масових протестах у січні.

Водночас США нарощують свою військову присутність поблизу Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість обмеженого військового удару.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники підозрюють, що Тегеран веде розробку ядерної зброї, що Іран завжди заперечував.

У вівторок у Швейцарії відбулася зустріч американських та іранських офіційних осіб, які заявили про досягнення прогресу в переговорах, спрямованих на стримування ядерної програми Ірану. Але, незважаючи на інформацію про прогрес, Трамп згодом заявив, що світ дізнається “протягом наступних, ймовірно, 10 днів” чи буде досягнуто угоди з Іраном, чи США вживуть військових заходів.