На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Іранські студенти вперше після смертельних репресій влаштували масові антиурядові протести

Натовп у Тегерані скандував “смерть диктатору”, посилаючись на Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, та інші антиурядові гасла.

Іранські студенти вперше після смертельних репресій влаштували масові антиурядові протести
Антиурядовий мітинг в Тегерані. 9 січня 2026 року
Фото: nhpr.org

Студенти кількох університетів Ірану влаштували антиурядові протести – перші мітинги такого масштабу з моменту смертельних репресій влади минулого місяця.

BBC підтвердила відеозаписи демонстрантів, які в суботу марширували кампусом Технологічного університету Шаріфа в столиці Тегерані. Окремо там відбувся проурядовий мітинг, багато учасників якого були з національними іранськими прапорами. 

Натовп скандував “смерть диктатору”, посилаючись на Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, та інші антиурядові гасла.

Пізніше між двома таборами спалахнули сутички.

В іншому тегеранському університеті відбувся сидячий страйк, також повідомлялося про мітинг на північному сході. Студенти вшановували тисячі загиблих у масових протестах у січні.

Водночас США нарощують свою військову присутність поблизу Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість обмеженого військового удару.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники підозрюють, що Тегеран веде розробку ядерної зброї, що Іран завжди заперечував.

У вівторок у Швейцарії відбулася зустріч американських та іранських офіційних осіб, які заявили про досягнення прогресу в переговорах, спрямованих на стримування ядерної програми Ірану. Але, незважаючи на інформацію про прогрес, Трамп згодом заявив, що світ дізнається “протягом наступних, ймовірно, 10 днів” чи буде досягнуто угоди з Іраном, чи США вживуть військових заходів.

