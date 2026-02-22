Пакистан завдав ударів по схованках бойовиків у прикордонному регіоні з Афганістаном

Влада Талібану в Кабулі заявила, що внаслідок атак загинули та отримали поранення “десятки людей”.

Пакистан заявив, що завдав ударів по численних схованках бойовиків у прикордонному регіоні з Афганістаном, повідомляє DW.

Ісламабад не уточнив, які саме райони були атаковані, та не надав додаткових подробиць.

Влада Талібану в Кабулі заявила, що внаслідок пакистанських ударів загинули та отримали поранення “десятки людей”.“Минулої ночі вони бомбардували наших цивільних співвітчизників у провінціях Нангархар та Пактіка, вбивши та поранивши десятки людей, включно зі жінками та дітьми”, – цитують місцеві ЗМІ слова речника Талібану Забіхулли Муджахіда.

У заяві Міністерства інформації та телерадіомовлення країни йдеться, що Пакистан “здійснив вибірковий напад на сім терористичних таборів та схованок на основі розвідувальних даних”. Уточнюється, що ці табори належали пакистанському осередку руху Талібан (TTP) та афілійованим структурам.

Пакистан заявив, що удари були здійснені у відповідь на нещодавні інциденти в країні, включно з вибухом смертника в шиїтській мечеті в Ісламабаді два тижні тому. Унаслідок вибуху в мечеті загинула щонайменше 31 людина та понад 160 отримали поранення.

Це був найсмертоносніший напад у столиці Пакистану з часів вибуху в готелі Marriott у 2008 році. Відповідальність за вибух взяла філія угруповання “Ісламська держава”.

Після останніх вибухів смертників пакистанські військові попередили, що не “проявлятимуть жодної стриманості” та що операції проти винних триватимуть “незалежно від їхнього місцезнаходження”.