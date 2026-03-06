Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року.

Сьогодні, 6 березня, під час обміну полоненими із РФ в Україну повертаються 300 військовослужбовців та двоє цивільних осіб.

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути", – написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Уповноважений ВР з прав Людини Дмитро Лубінець нагадав, що це другий етап обміну на виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві.

Фото: Телеграм Володимира Зеленського Повернені українські захисники

Фото: Телеграм Володимира Зеленського Обмін полоненими 6 березня

Зеленський зазначив, що серед повернених є військові зі Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонної служби.

"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", – написав глава держави.

Найстаршому звільненому сьогодні – 60 років, наймолодшому – 26 років. Наймолодший оборонець потрапив у полон у 2022 році, коли йому було 22. Також сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища.

Фото: Телеграм Володимира Зеленського Обмін полоненими 6 березня

Фото: телеграм Володимира Зеленського Обмін полоненими 6 березня

Зеленський подякував військовим, які забезпечують цей результат, "поповнюючи обмінний фонд для України".

"Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", – наголосив президент.

Загалом за вчора та сьогодні додому повернулося 500 оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення – 6922 українці.