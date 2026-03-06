Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Сьогодні в межах обміну в Україну повертаються 300 військових і двоє цивільних

Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року.

Сьогодні в межах обміну в Україну повертаються 300 військових і двоє цивільних
Повернений український захисник
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Сьогодні, 6 березня, під час обміну полоненими із РФ в Україну повертаються 300 військовослужбовців та двоє цивільних осіб.

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути", – написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Уповноважений ВР з прав Людини Дмитро Лубінець нагадав, що це другий етап обміну на виконання домовленостей, досягнутих під час перемовин у Женеві.

Повернені українські захисники
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Повернені українські захисники
Обмін полоненими 6 березня
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Обмін полоненими 6 березня

Зеленський зазначив, що серед повернених є військові зі Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонної служби. 

"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", – написав глава держави. 

Найстаршому звільненому сьогодні  60 років, наймолодшому  26 років. Наймолодший оборонець потрапив у полон у 2022 році, коли йому було 22. Також сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища. 

Обмін полоненими 6 березня
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Обмін полоненими 6 березня
Обмін полоненими 6 березня
Фото: телеграм Володимира Зеленського
Обмін полоненими 6 березня

Зеленський подякував військовим, які забезпечують цей результат, "поповнюючи обмінний фонд для України". 

"Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", – наголосив президент.

Загалом за вчора та сьогодні додому повернулося 500 оборонців. Від початку повномасштабного вторгнення – 6922 українці. 

﻿
