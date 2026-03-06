Омбудсмен звернувся до російської уповноваженої з прав людини.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірне викрадення росіянами 19 українців на Сумщині.

“Росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі”, – повідомив Лубінець у Telegram.

Він зазначив, що такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права — примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни.

“Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому”, – заявив омбудсмен.

Він також заявив, що Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.