Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру

Також пошкоджене сільгосппідприємство, будинки та електромережі. 

На Харківщині росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Пошкоджена залізнична інфраструктура, сільгосппідприємство, будинки та електромережі.

Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний і Київський райони Харкова. Також  активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 КАБ;
  • 8 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 fpv-дрони;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Золочів), електромережі (м. Богодухів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Березівка);
  • у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Манченки); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (сел. Малинівка), залізничну інфраструктуру (м. Чугуїв), 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Печеніги).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 162 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21 491 людину.

На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies