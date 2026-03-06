На Харківщині росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру

Також пошкоджене сільгосппідприємство, будинки та електромережі.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Пошкоджена залізнична інфраструктура, сільгосппідприємство, будинки та електромережі.

Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний і Київський райони Харкова. Також активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

8 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони;

22 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Золочів), електромережі (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Березівка);

у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Манченки);

у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (сел. Малинівка), залізничну інфраструктуру (м. Чугуїв), 2 приватні будинки, господарчу споруду (сел. Печеніги).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 162 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21 491 людину.

На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.