Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу. Є влучання в багатоповерхівку (оновлено)

Місто на Дніпропетровщині другу ніч поспіль під масованим ударом БПЛА.

Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу. Є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
ілюстративне фото

У Кривому Розі під час масованої повітряної атаки росіяни поцілили ударними дронами у житловий будинок і підприємство.

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, унаслідок атаки пошкоджень зазнали близько 30 житлових будинків, чотири освітні заклади, об'єкт інфраструктури і бізнесу, підприємство. 

"Важка ніч, ворог знову здійснив масовану шахедну атаку на наше місто. Були влучання на кількох локаціях, один із шахедів влетів у дев'ятиповерховий житловий будинок. Слава Богу – всі живі, це головне", – сказав він.

Людей з постраждалих осель евакуювали.

﻿
