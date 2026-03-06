Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу. Є влучання в багатоповерхівку (оновлено)

У Кривому Розі під час масованої повітряної атаки росіяни поцілили ударними дронами у житловий будинок і підприємство.
Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, унаслідок атаки пошкоджень зазнали близько 30 житлових будинків, чотири освітні заклади, об'єкт інфраструктури і бізнесу, підприємство.
"Важка ніч, ворог знову здійснив масовану шахедну атаку на наше місто. Були влучання на кількох локаціях, один із шахедів влетів у дев'ятиповерховий житловий будинок. Слава Богу – всі живі, це головне", – сказав він.
Людей з постраждалих осель евакуювали.
- Росіяни атакували місто і в ніч на четвер. Під ударом була інфраструктура і житлові будинки.