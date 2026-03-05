Головне за четвер, 5 березня: обмін полоненими, майже 120 боєзіткнень, знищення ворожого гвинтокрила

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки російських ударів по "Дружбі". Яким запам’ятається 1471-й день повномасштабної війни.

Україна і Росія 5 березня провели обмін полоненими. Додому повернулися 200 українців, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Це другий обмін від початку року. Домовленість про нього досягнули на переговорах України, США і Росії.

"Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", – сказав Володимир Зеленський.

Російська сторона заявила, що цей етап обміну триватиме ще завтра, загалом він стосуватиметься 1000 людей: по 500 з кожного боку. Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що сьогодні – перший етап обміну.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 березня відбулося 117 бойових зіткнень.

Найбільше атак на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Українські військово-морські сили знищили в небі над Чорним морем російський протичовновий вертоліт Ка-27.

"Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ.

Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

Унаслідок російських ударів по нафтопроводу "Дружба" 27 січня була суттєво пошкоджена основна перекачувальна станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована.

Про це керівник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив журналістам за результатами зустрічі з президентом. Він сказав, що відновлювати нафтопровід та супутню інфраструктуру в минулому вигляді немає сенсу через ризик повторних ударів.

З міркувань безпеки потрібно будувати казематного типу підземні, маневрові резервуарні парки. Також треба зробити скидний резервуар.

Корецький розповів, як ліквідовували наслідки удару.

США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, вперше за чотири роки повномасштабної війни проголосувавши проти резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, яка засуджує обстріли української енергетичної інфраструктури, передає Reuters.

У своїй заяві перед голосуванням американська сторона пояснила таку позицію тим, що вважає резолюцію «непотрібною». У тексті документа наголошується, що атаки на енергетику, від якої залежить живлення атомних електростанцій (включаючи окуповану ЗАЕС), становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

Попри опозицію США, Рада керуючих, що складається з 35 країн, ухвалила документ 20 голосами «за». Резолюцію підтримали, зокрема, Британія, Франція, Канада, Австралія та Аргентина. 10 країн утрималися.

