Український науковий журнал опублікував статтю вигаданого історика про неіснуючу країну Муріноа

Згідно з даними на сайті журналу, він має категорію "Б" зі спеціальностей: К1 Державна безпека; К2 Безпека державного кордону; К6 Забезпечення військ (сил), 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування; 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності); 051 Економіка; 052 Політологія.

Викладач Київської школи економіки Ігор Сердюк під вигаданим ім'ям магістра історії Василя Сокаленка опублікував статтю про неіснуючу країну Муріноа в справжньому науковому журналі "Національні інтереси України". Сердюк хотів показати, що деякі наукові журнали роблять бізнес на псевдонаукових працях, а автори цих робіт отримують завдяки цьому наукові ступені, йдеться в матеріалі "Бабеля".

Вартість публікації статті про Муріноа, що була написана ChatGPT, склала 1200 гривень. "Національні інтереси України" входять до видавничої групи "Наукові перспективи", в збірках якої публікували статті, зокрема, народний депутат Давид Арахамія, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, дружина боксера Олександра Усика Катерина Усик, генерал-майор Олександр Півненко.

Очолює видавничу групу кандидатка наук Ірина Жукова, яка, за даними Bihus.info, як опонентка дала схвальний відгук дисертації Іллі Киви, а в її власній роботі знаходили ознаки плагіату.

В англомовній анотації до статті Сердюк умисно дав підказку потенційним рецензентам і написав, що Муріноа є вигаданою країною. Місцем роботи "професора Сокаленка" вказав музей історії в Волинській області, якого не існує.

"Професор надіслав статтю в журнал у п’ятницю ввечері, коли жодна редакційна колегія не могла зібратися в позаробочий час і розглянути матеріал. І вже за сім хвилин отримав відповідь: статтю схвалили до публікації і надіслали реквізити для оплати – 1 200 гривень. За кілька тижнів матеріал опублікували в першому випуску журналу «Національні інтереси України» за 2026 рік", – йдеться в матеріалі "Бабеля".

Справжня перевірка перед публікацією наукової статті не могла зайняти так мало часу. При цьому журнали групи "Наукові перспективи" переважно мають категорію "Б", тобто перевірені Міносвіти і науки, схвалені і внесені до відповідного переліку.

В випуску, де опублікували статтю про Муріноа, було 128 статей. Якщо кожна з них коштувала авторам, як і Ігорю Сердюку, 1200 грн, то загалом випуск приніс видавничій групі 154 000.

"Бабель" звернувся до Ірини Жукової по коментар і запитав, як стаття про вигадану країну зʼявилась на сторінках її журналу. Вона відмовилася коментувати і заблокувала номер. Наступного дня, 3 березня, на електронну пошту Василя Сокаленка надійшов лист від "Наукових перспектив" з оголошенням, що після ознайомлення з доказовою базою статті видавнича група вирішила її відкликати.