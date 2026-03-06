Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Команда НБУ відбуває до Будапешта для прояснення ситуації із захопленням українських інкасаторів та авто Ощадбанку

Глава НБУ заявив про вимогу від влади Угорщини надати офіційну інформацію про причини затримання працівників Ощадбанку.

Команда НБУ відбуває до Будапешта для прояснення ситуації із захопленням українських інкасаторів та авто Ощадбанку
Глава Нацбанку Андрій Пишний
Фото: Національний банк України

Команда НБУ відбуває до Будапешта для прояснення ситуації із захопленням українських інкасаторів та автомобілів Ощадбанку. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний

“Мій заступник Олексій Шабан з командою від НБУ терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі”, – написав Пишний у Facebook.

Він додав, що паралельно опрацьовують звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

“Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку”, – заявив Пишений.

  • Учора на території Угорщини затримали сімох українських інкасаторів Ощадбанку, що прямували з Австрії з робочою метою. Людей фактично викрали – з ними немає зв’язку, консулів до них не допускають. Також викрали інкасаторську машину з золотом та десятками мільйонів доларів і євро.
  • Інцидент послідував за новим етапом напруження в двосторонніх відносинах через блокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро у відповідь на відмову України відновлювати пошкоджений російськими ударами нафтопровід “Дружба”. Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС висуває вимогу відновити транзит російської нафти для розблокування Угорщиною кредиту. На відновлення піде не менше місяця. 
  • Зі свого боку, МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини і не використовувати її для транзиту. Гарантувати безпеку українських громадян на тлі дій угорської влади неможливо.
﻿
