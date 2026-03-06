Команда НБУ відбуває до Будапешта для прояснення ситуації із захопленням українських інкасаторів та авто Ощадбанку

Глава НБУ заявив про вимогу від влади Угорщини надати офіційну інформацію про причини затримання працівників Ощадбанку.

Команда НБУ відбуває до Будапешта для прояснення ситуації із захопленням українських інкасаторів та автомобілів Ощадбанку. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний.

“Мій заступник Олексій Шабан з командою від НБУ терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі”, – написав Пишний у Facebook.

Він додав, що паралельно опрацьовують звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

“Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку”, – заявив Пишений.