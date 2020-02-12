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В английском футболе разгорается скандал: стало известно, сколько родители платят за выход их детей на поле с игроками АПЛ

Такса 100-700 фунтов – это является нормой.

В английском футболе разгорается скандал: стало известно, сколько родители платят за выход их детей на поле с игроками АПЛ
Фото: sportsdaily.ru

Стало известно, сколько платят родители за то, чтобы их дети могли выйти на поле с игроками Английской Премьер-Лиги перед началом матча.

Эта сумма колеблется от 100 до 700 фунтов, сообщает The Telegraph.

При этом отмечается, что деньги за это берут не только клубы АПЛ, но и представители Чемпионшипа. Так, плата за такую услугу у "Ноттингем Форест" составляет 500 фунтов.

По словам депутатов и групп болельщиков, клубы АПЛ и Чемпионата пренебрегают семьями с низким доходом.

По словам нового председателя влиятельного комитета по выборам в области цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта при Парламенте Джулиан Найт, быть талисманом становится "прерогативой зажиточных семей, что полностью идет в разрез с принципами некогда игры рабочего класса".

Вместе с тем, не все клубы взымают за это плату. "Манчестер Сити", их земляки из "Юнайтед", лондонские "Арсенал" и "Челси", "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Саутгемптон" предоставляют возможность детям выходить на поле бесплатно. Возможность выйти с футболистами предоставляется детям победителей лотереи для членов фан-клубов каждой из команд.

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