Украина выиграла "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону.

Программу дня открывала одиночная смешанная эстафета.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко завоевала бронзовые медали.

На финише Руслан боролся за серебряную медаль с немцем Юстусом Штреловым. В итоге, спортсменов разделили 0,3 секунды.

Отметим, что для Украины это 3-я медаль на чемпионате Европы.

А победителем гонки стала сборная Норвегии.

Итоги гонки: