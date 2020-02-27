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Украина выиграла "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

В Раубичах прошла эстафета.

Украина выиграла "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону
Руслан Ткаленко
Фото: biathlon.com.ua

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону.

Программу дня открывала одиночная смешанная эстафета. 

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко завоевала бронзовые медали.

На финише Руслан боролся за серебряную медаль с немцем Юстусом Штреловым. В итоге, спортсменов разделили 0,3 секунды.

Отметим, что для Украины это 3-я медаль на чемпионате Европы.

А победителем гонки стала сборная Норвегии.

Итоги гонки:

  1. Норвегия (Эрдаль, Стремсхайм)
  2. Германия (Шерер, Штрелов) +11,5
  3. УКРАИНА (Меркушина, Ткаленко) +11,8
  4. Латвия +57,6
  5. Австрия +1:07,1
  6. Россия +1:34,2
  7. Швеция +1:40,5
  8. Франция +2:31,6
  9. Польша +2:45,0
  10. Китай +2:58,6
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