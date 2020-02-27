Украина выиграла "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону.
Программу дня открывала одиночная смешанная эстафета.
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко завоевала бронзовые медали.
На финише Руслан боролся за серебряную медаль с немцем Юстусом Штреловым. В итоге, спортсменов разделили 0,3 секунды.
Отметим, что для Украины это 3-я медаль на чемпионате Европы.
А победителем гонки стала сборная Норвегии.
Итоги гонки:
- Норвегия (Эрдаль, Стремсхайм)
- Германия (Шерер, Штрелов) +11,5
- УКРАИНА (Меркушина, Ткаленко) +11,8
- Латвия +57,6
- Австрия +1:07,1
- Россия +1:34,2
- Швеция +1:40,5
- Франция +2:31,6
- Польша +2:45,0
- Китай +2:58,6