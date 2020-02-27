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В матче НБА игрок исполнил яркий данк с разворотом на 360 градусов

Отличился Аарон Гордон.

В матче НБА игрок исполнил яркий данк с разворотом на 360 градусов
Аарон Гордон
Фото: News 13

В матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты Хокс" (130:120) форвард "Орландо Мэджик" Аарон Гордон, словно оправдывая название своей команды, выполнил яркий бросок.

В третьей четверти Гордон убежал в одиночестве в отрыв и выполнил яркий слэм-данк с разворотом на 360 градусов.

24-летний Аарон провел на паркете 41 минуту и заработал дабл-дабл (25 очков+10 подборов), а также 6 перехватов.

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