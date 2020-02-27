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В Европе зафиксирован первый случай коронавируса у профессионального футболиста

Коронавирус впервые обнаружили у итальянского футболиста.

В Европе зафиксирован первый случай коронавируса у профессионального футболиста
Фото: EPA/UPG

Профессиональный игрок итальянской Серии C стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает Sport.es.

Сообщается, что зараженным стал футболист, имя которого не упоминается, который проживает в провинции Сиена.

В прошлое воскресенье игрок не был включен в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

Отметим, что после вспышки коронавируса в Италии это государство стало четвертым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 зараженных, 12 человек погибли.

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