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Белорусская милиция сорвала уличный концерт в День воли

Четыре музыканта задержаны.

В центре столицы Беларуси Минска в День воли были задержаны четыре белорусских музыканта Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян и Игорь Ворошкевич,  которые планировали дать уличный концерт.

Еще до начала мероприятия к музыкантам подошел начальник милиции и предупредил, что, если они начнут играть, это сочтут массовым мероприятием.

Один из милиционеров назвал Лявона Вольского организатором "массового мероприятия", сообщает TUT.by.

"Пока музыканты решали, что делать, приехал микроавтобус с сотрудниками милиции. К музыкантам подошел замначальника Центрального РУВД и попросил проследовать с ним для установления личностей. Кроме четырех музыкантов, по словам очевидцев, задержана и жена Вольского", - говорится в сообщении.

Возле места планируемого концерта осталось несколько десятков человек, которые спели песни белорусской группы NRM. Их на камеру снимал представитель Центрального РУВД.

К присутствующим подошел сотрудник милиции с мегафоном и объявил, что мероприятие запрещено и к присутствующим может быть применена сила и спецсредства.

В последствии пересечение улиц Интернациональной и Комсомольской перекрыли автозаками. Спустя несколько минут люди разошлись.

Отметим, День Воли - неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства - Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).

С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводят политические акции и митинги, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция, а активистов, принимавших в них участие, - арестовывали.

Как сообщалось, в конце января в Беларуси ввели плату за проведение уличных акций - негосударственных уличных мероприятий - акций протеста, демонстраций, пикетов, посвященных важным датам, концертов и т.д. В то же время участие в государственных массовых акциях остается бесплатным.

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