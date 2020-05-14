В Италии объявили массовую легализацию мигрантов

Последняя массовая легализация в Италии была в 2012 году.

В Италии впервые за последние восемь лет снова объявили массовую легализацию иммигрантов, которые на протяжении длительного времени жили и работали в стране незаконно (без вида на жительство).

Однако легализовать свое пребывание на Апеннинах смогут только отдельные категории трудовых мигрантов, сообщает Радио Свобода.

Согласно правительственному указу, запрос на получение временного вида на жительство (permesso di soggiorno) могут подавать рабочие из сферы домашних услуг, работающих в семьях (сиделки, уборщицы, няни), и лица, которые задействованы в сельскохозяйственном секторе (сборщики урожая на полях).

Пока речь идет о предоставлении временного вида на жительство со сроком действия шесть месяцев. Соответствующие документы иностранцы или их работодатели смогут подать в местные правоохранительные органы в течение 1,5 месяца - от 1 июня до 15 июля.

Иммигранту предстоит доказать пребывания в стране до 8 марта 2020 г. и то, "что не оставлял территорию Италии после этой даты".

Иностранные граждане, у которых срок действия пермессо закончился после 31 октября 2019 г. также имеют возможность просить новый документ с ограниченным сроком действия на 6 месяцев. Запрос на легализацию могут подавать и те работники указанных категорий, которые раньше вообще не имели вида на жительство.

По разным данным, легализация будет касаться 300-500 тысяч мигрантов.

Последняя массовая легализация в Италии была в 2012 году.