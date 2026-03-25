Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Орбан заявив, що Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти

Країна поступово припиняє постачання газу в Україну.

Орбан заявив, що Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”. 

“Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – написав Орбан у “Фейсбуці”.

У відеозверненні Орбан каже, що Україна вже 30 днів блокує роботу нафтопроводу “Дружба”. 

Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишається у нас, будемо накопичувати вдома”, – сказав Орбан. 

  • У лютому 2026 року Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну. 
  • Словаччина також припинила аварійні поставки електроенергії в Україну.

  • За даними "Нафторинку", на Угорщину в 2025-му припало майже половина – 45,5 % всього імпорту газу до України. 


Читайте також
