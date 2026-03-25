Орбан заявив, що Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”.

“Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – написав Орбан у “Фейсбуці”.

У відеозверненні Орбан каже, що Україна вже 30 днів блокує роботу нафтопроводу “Дружба”.

“Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишається у нас, будемо накопичувати вдома”, – сказав Орбан.