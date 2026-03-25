Орбан заявив, що Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”.
“Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – написав Орбан у “Фейсбуці”.
У відеозверненні Орбан каже, що Україна вже 30 днів блокує роботу нафтопроводу “Дружба”.
“Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишається у нас, будемо накопичувати вдома”, – сказав Орбан.
- У лютому 2026 року Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну.
- Словаччина також припинила аварійні поставки електроенергії в Україну.
За даними "Нафторинку", на Угорщину в 2025-му припало майже половина – 45,5 % всього імпорту газу до України.