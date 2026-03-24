В Німеччині затримали двох російських шпигунів

Їх звинувачують у шпигунстві, що пов'язане з постачанням дронів до України.

В Німеччині затримали двох шпигунів, яких підозрюють в роботі на російську розвідку.

Про це повідомили в Федеральній прокуратурі Німеччини.

Арештували громадянку Румунії та українця.

Встановлено, що громадянин України шпигував за особою в Німеччині, діючи від імені російської розвідувальної служби. Ця особа постачала дрони та пов'язані з ними компоненти до України. З цією метою обвинувачений збирав інформацію в Інтернеті та знімав на відео робоче місце жертви. Коли підозрюваний переїхав до Іспанії, його колега з Румунії взяла на себе його завдання. Вона вирушила за зареєстрованою адресою жертви та зняла на відео місцезнаходження. 

Як йдеться в звіті Федеральної прокуратури, ці спостереження, ймовірно, мали на меті підготовку до подальших розвідувальних операцій. 

Підозрюваного громадянина України доставлять до суду після його екстрадиції з Іспанії.

