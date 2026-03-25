Мера Луцька Ігоря Поліщука відправили у відставку

За звільнення Ігоря Поліщука з посади міського голови Луцька проголосувало 38 депутатів міськради, передає РБК-Україна.
Поліщук заперечив, що звільняється через обшуки НАБУ та заявив, що сам ухвалив таке рішення, але не хоче деталізувати.
Також депутати Луцької міської ради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка.
- У грудні 2025 року НАБУ провело обшуки у Поліщука вдома і на роботі, у Волинській облраді та інших посадовців. За словами самого мера, підозру йому не вручали.