Арахамія визнав "певні труднощі" в роботі депутатів, але наголосив на спроможності ВР ухвалювати рішення

Голова фракції анонсував "більше форматів" спільної роботи.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія на тлі заяв про можливу парламентську кризу і неспроможність Верховної Ради ухвалювати рішення заявив, що вона підтвердила, що може діяти в складних умовах. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

Арахамія визнав, що “є певні труднощі” і сказав, що робота над ними триватиме. Він додав, що рішення ухвалюються, і буде більше форматів спільної роботи. 

"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше – цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи”, – сказав він, додавши, що інтереси держави – на першому місці. 

Сьогодні ВР провела пленарне засідання, на якому ухвалила низку законопроєктів, зокрема про скасування оплати комунальних послуг для пошкодженого ворогом житла. Нардеп Ярослав Железняк (“Голос”) звернув увагу, що підтримали ті законопроєкти, які подавали депутати, а не уряд. 

На початку засідання в залі значна кількість депутатів була відсутня, однак на момент ухвалення рішень їх побільшало і браку голосів не було. 

Контекст

Минулого пленарного тижня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування продажів на електронних платформах. Також не набралося достатньо голосів за інші важливі законопроєкти з пакетів міжнародних зобов’язань. Окремі депутати в коментарях для УП звинуватили в небажанні колег голосувати не їх, а НАБУ, яке бореться з отриманням народними обранцями “конвертів” за ухвалені рішення. Деякі коментатори відзначали небажання депутатів ухвалювати непопулярні рішення про податки в той час як уряд і президент проводитимуть чергову роздачу коштів.

При цьому голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна наголосила, що кожного пленарного тижня є документи, що набирають понад 300 голосів, тож блокування немає.

“Спроба звинуватити НАБУ і САП – перекладання із хворої голови на здорову. Перефразовуючи приказку, НАБУ не винне, що хтось «вилив соус на скатертину». НАБУ і САП відповідно до закону зобовʼязані помітити це і розслідувати ознаки злочину. Що вони і роблять, як би хтось не намагався знецінити їхню роботу. То чому ж насправді рада провалює потрібні реформи? Відповідь треба шукати у відносинах між фракцією монобільшості та урядом”, – сказала Радіна. 

Учора почали ширитися повідомлення, нібито на “слуг народу” готують напади в урядовому кварталі, аби змусити їх голосувати за важливі для міжнародних партнерів документи. Однак самі депутати спростували повідомлення про те, що вони саботуватимуть парламентську роботу. 

