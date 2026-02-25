Сибіга: На боці Росії воюють понад 1700 найманців із Африки

Понад 1780 громадян із 36 країн Африки наразі воюють у складі російської армії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм колегою з Гани Самуелем Окудзето Аблаквою, передає Reuters.

Сибіга наголосив, що Москва використовує методи обману, щоб втягнути африканців у війну. За його словами, Україна веде переговори з урядами країн континенту, щоб запобігти подібним схемам вербування.

Гана, яка наступного року головуватиме в Африканському Союзі, висловила готовність сприяти підвищенню обізнаності про мережі торгівлі людьми, що працюють на користь Росії.

Міністр закордонних справ Гани зазначив, що багато африканців стають жертвами шахрайства. Їх заманюють через даркнет, обіцяючи звичайну роботу в Росії. Ці люди не мають жодного військового досвіду чи підготовки, але опиняються на передовій одразу після прибуття.

Аблаква також закликав президента України звільнити двох військовополонених громадян Гани, які були захоплені під час бойових дій на боці Росії. Він підкреслив, що Гана висловлює солідарність з Україною та підтримує зусилля для досягнення справедливого миру.