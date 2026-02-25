"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні

Дрон влучив у дерево.

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні
FPV-дрон на оптоволокні, Харків
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові вперше зафіксували застосування FPV-дрона на оптоволокні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як йдеться в повідомленні, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова.

Дрон влучив у дерево. 

Цей факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення рф.

Що таке FPV-дрон на оптоволокні

Це дрон, який керується не за допомогою радіосигналу, а за допомогою світлового сигналу, що безпосередньо передається по найтоншому оптоволокну від пульта до безпілотника, і ніяке перешкоджання польоту дрона за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) не ефективне.

Таким чином, дрон на оптоволокні може літати в зоні дії РЕБ безперешкодно.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies