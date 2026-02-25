У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні

У Харкові вперше зафіксували застосування FPV-дрона на оптоволокні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як йдеться в повідомленні, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил РФ застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова.

Дрон влучив у дерево.

Цей факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення рф.

Що таке FPV-дрон на оптоволокні

Це дрон, який керується не за допомогою радіосигналу, а за допомогою світлового сигналу, що безпосередньо передається по найтоншому оптоволокну від пульта до безпілотника, і ніяке перешкоджання польоту дрона за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) не ефективне.

Таким чином, дрон на оптоволокні може літати в зоні дії РЕБ безперешкодно.