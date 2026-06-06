ООН посмертно нагородила українця найвищою миротворчою медаллю

Це перший випадок, коли відзнака дісталася цивільній особі.

Українець Сергій Приходько став лауреатом Медалі ООН імені капітана Мбає Діане, якою нагороджують за виняткову мужність у миротворчій діяльності. Наш співвітчизник став першою цивільною особою, яку відзначили таким чином - на жаль, посмертно.

Як пише "Українська правда", Сергій Приходько працював бортпровідником-рятувальником. У березні 2025 року евакуаційний гелікоптер, на борту якого він перебував, виконував місію у Південному Судані. Попри запевнення у безпеці, гвинтокрил було обстріляно, щойно розпочалася посадка.

Українець закрив власним тілом людей, які підіймалися на борт. Чоловік врятував цивільних, але зробив це ціною власного життя, зазнавши смертельних поранень. Вісім людей були успішно евакуйовані, вертоліт доправили до місця призначення українці Сергій Музика та Дмитро Теплих.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 5 червня у Нью-Йорку на урочитому засіданні в штаб-квартирі організації передав медаль імені Мбає Діане родині Сергія Приходька. Нагороду за тата отримала його 6-річна донька Єлизавета, яку супроводжувала мама Тетяна.