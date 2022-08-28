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Вночі ворог обстріляв Запоріжжя, постраждали двоє людей

Пошкоджено п’ять будинків. Інформація уточнюється.

Вночі ворог обстріляв Запоріжжя, постраждали двоє людей
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Уночі 28 серпня окупанти атакували Запоріжжя.

Про це повідомляє у Telegram в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. “Прильоти” зафіксовано у двох районах міста", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла. Додаткова інформація уточнюється.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.

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