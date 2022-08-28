Вночі ворог обстріляв Запоріжжя, постраждали двоє людей

Уночі 28 серпня окупанти атакували Запоріжжя.

Про це повідомляє у Telegram в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. “Прильоти” зафіксовано у двох районах міста", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла. Додаткова інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.