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Dragon Capital купил киевский ТРЦ "Аладдин"

Торговый центр расположен на Позняках.

Dragon Capital купил киевский ТРЦ "Аладдин"
Фото: aladdin.ua

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу Dragon Capital, купила у Meyer Bergman торгово-развлекательный центр "Аладдин" в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

ТРЦ "Алладин" расположен на юго-востоке Киева рядом со станцией метро "Позняки", недалеко от торгового центра "Пирамида", который Dragon Capital выкупила в 2016 году.

"Мы рады объявить о завершении сделки по приобретению ТРЦ и его приобщению к нашему портфелю торговых центров, который сейчас включает "Пирамиду" и "Аладдин" (Киев), Sky Park (Винница) и Victoria Gardens (Львов) общей площадью более 160 тыс. кв. м, - рассказал управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

Напомним, Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве, а в последние годы активно скупает активы. В том числе: украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT, бизнес-центры "Прайм" и "Евразия" в Киеве, ТРК "Радио-Эра", ТЦ "Пирамида" в Киеве, долю в "Украинской бирже".

В 2018 году Dragon Capital купил бизнес-центр "Торонто" на улице Большой Васильковской в Киеве, офисные здания Horizon Park Business Center в Киеве, бизнес центр Eco Tower в Запорожье, ТРЦ Victoria Gardens во Львове, торговый центр Sky Park в Виннице, в 2019 году - логистический комплекс "Арктика" под Киевом.

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