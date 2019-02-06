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Киев начал малую приватизацию на Prozorro.Продажи

Первые аукционы пройдут 28 февраля.

Киев начал малую приватизацию на Prozorro.Продажи
Фото: prozorro.sale

Департамент коммунальной собственности Киева начал выставлять объекты малой приватизации в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщил замглавы Киевской горадминистрации Владимир Слончак.

"Процесс приватизации в Киеве сдвинулся с мертвой точки. На сегодня информация о восьми объектах внесена в электронную торговую систему «Прозорро.Продажи», приняты решения о приватизации первых четырех объектов, созданы аукционные комиссии, 30 января проведены их заседания, на которых разработаны условия продажи и информационные сообщения о продаже. 1 февраля утверждены протоколы заседания аукционных комиссий с условиями продажи и информационными сообщениями", - цитирует Слончака пресс-служба КГГА.

По данным сайта Prozorro.Продажи, на приватизацию выставлены нежилые помещения площадью 74,8 кв. м на ул.Предславинской, 38; помещения 137,4 кв. м на Тютюнника, 58/1; помещения 144,3 кв. м на бул. Верховной Рады, 22; помещения 322,3 кв. м на Мурашко, 4/2.

Первые аукционы пройдут 28 февраля.

Напомним, малую приватизацию через интернет-систему "ProZorro.Продажи" стартовала летом 2018 года.

Согласно закону "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте, через интернет можно продавать объекты государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.

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