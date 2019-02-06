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Гривна укрепилась до 27,00 грн/долл.

Доллар на межбанковском рынке подешевел.

Гривна укрепилась до 27,00 грн/долл.
Фото: EPA/UPG

Котировки на межбанковском валютном рынке в среду, 6 февраля, снизились ниже уровня 27,00 грн/долл.

По словам дилеров коммерческих банков, межбанк открылся котировками на уровне 26,99-27,03 грн/долл., после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 10:30 установились на 26,97-27,00 грн/долл.

Укрепление гривны на межбанке связывают с покупкой нерезидентами валютных облигаций госзайма, а также продажей валютной выручки от экспортных операций.

Нацбанк накануне объяснил нетипичное для этого периода года повышенное предложение "созреванием украинского валютного рынка", в силу чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты, считают в НБУ.

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Источник: "Українські новини"
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