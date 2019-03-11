Украинцы за месяц купили 52 млн долларов онлайн

За первый месяц после вступления в силу нового закона "О валюте и валютных операциях" украинці купили в банках валюты онлайн на 52 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк на своей странице в фейсбуке.

С 7 февраля, когда закон вступил в силу, украинские компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами. Кроме этого, после отмены лицензий на инвестиции за границу как население, так и бизнес довольно активно инвестируют в пределах разрешенных е-лимитов (2 млн евро для юрлиц и 50 тыс евро для физлиц на год).

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тыс. грн. В НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услуги покупки валюты онлайн.

По данным НБУ, население Украины в феврале 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 942,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 879,1 млн долларов. Таким образом, в феврале чистая продажа валюты населением составил 63,4 млн долларов, в то время как в январе - 175,5 млн долларов.