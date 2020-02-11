Советник премьера Голик рассказал о том, как в днепровской больнице спасли новорожденного

Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал о спасении новорожденного в Больнице матери и ребенка имени Руднева в Днепре. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

«Получил смс от друга: «Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился в и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало, когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой узнал, что это и ты в том числе. Спасибо» - это бесценно. Так совпало, что строить мы ее начали в тот год, когда дочку моего другого товарища спасали не в нашей стране. Просто потому, что это был единственный способ дать ей жизнь. Все, что мы делаем - ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране», - сообщил он.

Ранее Голик рассказал, как благодаря средствам, полученным в результате децентрализации, в Днепре была построена новая современная детская Больница матери и ребенка имени Руднева.

«Это лучшая детская больница Украины, построенная нами с нуля. Больница Матери и Ребенка имени Руднева в Днепре. Ее хирургический корпус. Соседний с ней ее педиатрический корпус тоже построен нами чуть больше года назад. 7 этажей. 6 вверх. 1 вниз. Несколько тысяч квадратных метров, напоминающих внутри комфортный детский садик и классную гостиницу, а не больницу», - написал советник премьер-министра 24 января 2019 года.