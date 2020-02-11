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Скалецкая назвала количество мест в больницах и аппаратов ИВЛ на случай вспышки коронавируса

По состоянию на 11 февраля в Украине есть 5 подозрений на коронавирус.

Скалецкая назвала количество мест в больницах и аппаратов ИВЛ на случай вспышки коронавируса
Фото: Анна Стешенко

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала количество мест в инфекционных больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких на случай вспышки коронавируса 2019-nCoV в Украине.

"На сегодня в инфекционных больницах есть больше 5500 кроватей, где мы можем обеспечить нахождение и лечение наших пациентов в случае обнаружения у них инфекционных заболеваний", - сообщила министр на брифинге в Кабинете министров во вторник.

Скалецкая отметила, что у большинства пациентов болезнь протекает достаточно просто - лихорадка, насморк, кашель. Но примерно у четверти заболевших может развиться усложнение дыхания, острая пневмония.

"Для таких лиц в некоторых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию легких. На сегодня в украинских больницах [таких аппаратов] есть почти полтысячи - 450-480. Плюс есть еще дополнительные маски для вентиляции легких. То есть в случае большого количества лиц, у которых будут развиваться осложнения, у нас есть готовность", - сказала она.

По ее словам, по состоянию на 11 февраля в Украине по подозрению на коронавирус проверяются пять человек. В Украине сейчас есть тест-система на 25-30 проверок подобных подозрений. Ожидается поставка гуманитарной помощи еще на 1500 тестирований.

В ближайшее время ожидается эвакуация около 50 граждан Украины из провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.

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