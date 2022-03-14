​В окупованому Бердянську загарбники провели обшук помешкання, арештували й вивезли невідомо куди священника ПЦУ

Дружині затриманого наказали не виходити з дому.

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники затримали та вивезли священника ПЦУ о. Олега Ніколаєва в невідомому напрямку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Запорізької єпархії Православної церкви України.

У соцмережах віряни парафії, де служив о. Олег Ніколаєв, повідомили, що окупанти вдерлися в будинок близько 7:00 14 березня.

За інформацією Укрінформу, російські військові обшукали помешкання священика.

Дружині, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, загарбники наказали не виходити з дому.

5 березня священник на своїй сторінці у Facebook повідомив, що отримував погрози.

Нагадаємо, 28 лютого місто Бердянськ Запорізької області окупували російські війська. 1 березня загарбники захопили будівлю міської ради.

У перші дні окупації росіянин застрелив місцевого жителя через відмову дати йому телефон, щоб подзвонити додому в РФ.

9 березня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті загарбники під дулами автоматів змушують місцевих журналістів транслювати російську пропаганду.