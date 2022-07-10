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Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, але для цього маємо битися разом, - Зеленський

У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка.

Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, але для цього маємо битися разом, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Покарання – невідворотне для кожного російського вбивці, як і для нацистів. І Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні увесь день отримую звіти з міста Часів Яр на Донеччині. Там триває рятувальна операція після російського удару по житлових будинках. Зруйновані дві багатоповерхівки. Під завалами десятки людей. Шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих – 15 прізвищ і, на жаль, це не остаточна кількість”, - повідомив Зеленський.

Він додав, що це був ракетний удар, і кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних наших містах, по житлових районах, вбиває абсолютно свідомо. 

“Після таких ударів убивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли… Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б’є по наших містах із реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську й Вугледару на Донеччині, – усі вони будуть знайдені”, - пообіцяв президент України. 

Зеленський зазначив, що від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені наші партнери із багатьох держав. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку.

“У моєму графіку на найближчі тижні саме такі переговори та звернення, які сприятимуть відновленню справедливості, сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців. Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що на тижні, що минає, багато говорили про нібито “оперативну паузу” в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. Але за минулу добу російська авіація здійснила 34 нальоти – це відповідь усім тим, хто придумав цю “паузу”. 

“Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу”, - подякував Зеленський.

Він додав, що наша перемога так само невідворотня, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. 

 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану".

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