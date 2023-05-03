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Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу

Учора ворог здійснив понад 30 атак на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу
Фото: Скріншот з відео

З початку широкомасштабного вторгнення по 3 травня російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових. Учора Збройні сили знищили близько 520 окупантів, танк і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 702 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 946 (+16) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 300 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 363 (+3).

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Нагадаємо, противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

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