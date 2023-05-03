Ворог атакував “шахедами” нафтобазу у Кіровоградській області

Цієї ночі російський агресор атакував Кіровоградську область дронами і ракетами.

Про це повідомляє у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, уночі українські захисники збили 21 із 26 російських ударних безпілотників. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".