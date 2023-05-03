Україна приховує подробці контрнаступу від союзників, – Politico

Але не лише від них, а й від внутрішніх політиків.

Київ тримає в секреті від союзників деталі контрнаступу, аби запобігти витоку конфіденційної інформації. Про це Politico повідомили два європейські посадовці, що підтримують звʼязок із військовими лідерами України.

Джерела журналістів стверджують, що Київ не розкриває, коли почнеться контрнаступ, скільки військ та на яких позиціях братимуть у ньому участь.

Однією з причин позиції приховування є "злив" секретних документів Пентагону, до якого може бути причетним молодий нацгвардієць Джек Тейшейра.

"Попри те, що Україна все ще, ймовірно, ділиться основними розвідданими зі США та європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом минулого року, офіційні особи всередині країни працюють над тим, щоб запобігти широкому поширенню деталей, пов’язаних з плануванням бойових дій, заявили європейські чиновники", – йдеться у матеріалі.

Один із депутатів на умовах анонміності повідомив, що українська влада приховує подробці контрнаступу і від політиків всередині країни.

"У країні є лише декілька людей, які знають план", – сказав він.

Представник оборонного відомства США зі свого боку сказав, що зміни в обміні інформацією між Києвом і Вашингтоном відсутні. За його словами, ознак того, що Україна від США щось приховує, немає.

"Ми зосереджені не на тому, чи отримаємо ми якусь інформацію. Ми зосереджені на тому, щоб у них було все необхідне, коли вони будуть готові працювати", – зазначив речник Радни нацбезпеки Джон Кірбі.

Інші посадовці адміністрації Байдена наполягають на тому, що Україна ніколи не була повністю відкритою зі Сполученими Штатами щодо своїх військових планів.

У березні міністр оборони Олексій Резніков говорив, що контрнаступ почнеться у квітні-травні, залежно від погоди. Він зазначав, що наступ проходитиме одразу за декількома напрямками.

Через місяць, наприкінці квітня, Резніков сказав, що підготовка до контрнаступу завершується. Деякі навчальні програми із сучасним озброєнням ще тривають. Резніков вважає, що в високому відсотковому режимі Україна готова до наступальних дій, далі питання за Генеральним штабом та командуванням різних напрямків.