У Куп'янському районі Харківщини росіяни пошкодили трубопровід із аміаком

У Куп'янському районі Харківщини російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

"В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом", - підкреслив Синєгубов.

Він закликав жителів довіряти інформації лише із офіційних джерел.

Нагадаємо, торік російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд потрапив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід.

Згодом через бої був пошкоджений аміакопровід "Тольятті – Одеса". Щоправда, аміачної загрози для Бахмута на Донеччині не було.