Головне за день. Понеділок, 5 червня

17 травневих атак на Київ, 25 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 467-й день повномасштабної війни.

У травні 2023 року сили ППО знищили в небі над столицею близько 85 ракет та 169 безпілотників.

"Ніколи за історію нашої планети жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав", – йдеться у повідомленні КМВА.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, в травні сили ППО знищили 7 ворожих ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр") та 169 безпілотників. Ці дані є орієнтовними.

Раніше у Повітряних силах повідомили про те, що у травні Київ та Київську область росіяни атакували 17 разів. Наймасовіший ракетний обстріл стався 29 травня, було випущено 37 крилатих ракет та 11 "Іскандерів".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 червня – в нашій новині.

Сьогодні російські окупанти атакували авіацією Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.

“Російська авіація атакувала Берислав, поранені мирні жителі. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста”, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Через обстріл пошкоджені приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік, їм в лікарні надають необхідну меддопомогу.

Російські війська вкотре обстріляли Торецьк на Донеччині, постраждали щонайменше 6 людей.

За попередніми даними слідства, 5 червня армія РФ завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250. У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адміністративну будівлю та приміщення банку.

Російські окупанти вдарили по Балаклії Харківської області.

"За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані", - зазначив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч". Загарбники вдарили по приватному сектору, де є лише цивільна інфраструктура.

У Куп'янському районі Харківщини російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком, відбулася розгерметизація трубопроводу.

Станом на 22.49, За словами очільника Харківської ОВА, заміри у Куп'янську показують, що аміаку у повітрі немає.

Унаслідок обстрілу росіянами селища Козацького на Херсонщині загинула жінка.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав архиєпископа Болоньї, кардинала Маттео Марія Зуппі сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує РФ.

Про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок, 5 червня, у Києві.

“Російська Федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. Причому з різних конфесій. Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і перебувають у полоні Російської Федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати”, - сказав Лубінець.

“Російська Федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд”, - додав омбудсмен.

Докладніше – в новині.

У деяких регіонах Росії по радіо оголосили про запровадження воєнного стану в Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Оголошення зачитувалося голосом президента РФ.

У Кремлі заявили, що трансляція є наслідком "злому". Голос Путіна, звертаючись до "співгромадян, братів і сестер", сказав, що "о 4 ранку українські війська, озброєні до зубів блоком НАТО", "вторглися" на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

Потім цей голос сказав, що указом президента РФ там запроваджено воєнний стан і що готується загальна мобілізація.

Трансляція оголошення відбулася на тлі операцій російських добровольців РДК і легіону "Свобода Росії" у прикордонних областях РФ. У Курській області сьогодні заявляли про збиття безпілотників.

У 45 автобусах із 65, які Київ отримав як гуманітарну допомогу, відсутнє кондиціонування. З 1 141 одиниці комунального наземного громадського транспорту, який курсує столицею, 642 одиниці не обладнані кондиціонерами.

Про це LB.ua повідомили в КП “Київпастранс”.

Найменше кондиціонерів – у тролейбусах: тільки 69 одиниць із 307 обладнані охолоджувачами повітря. З 298 трамваїв лише 107 мають кондиціонування. Автобусів обладнано 323 з 536. При цьому автобуси, які передано як гуманітарну допомогу, майже взагалі не обладнані кондиціонерами (45 із 63).

“Єдине, що зараз може врятувати Київпастранс від скарг пасажирів – це малий випуск автобусів на лінії, і тому їх достатньо, щоб не випускати гуманітарну допомогу, в якій немає кондиціонера або достатньої кількості кватирок. Зараз випуск у робочий день – 295 автобусів, а машин, у яких є кондиціонер – 322”, – розповіли LB.ua в ініціативі “Пасажири Києва”.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!