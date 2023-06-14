На Чернігівщині загинула жінка через обстріл росіян

У середу, 14 червня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область, загинула місцева жителька.

Про обстріл повідомляє ОК "Північ".

"Сьогодні російська армія вчергове здійснила обстріл прикордоння Новгород-Сіверського району. Внаслідок ворожої атаки загинула мирна мешканка села. 55-річна жінка в момент обстрілу поралася по господарству. Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, ретельно задокументувала військовий злочин росіян", - пише командування "Північ".

Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Під обстріл також потрапили населені пункти Карповичі та Красний Хутір. Про пошкодження, чи постраждалих, інформація не надходила.

Нагадаємо, що по Чернігівській області за минулу добу росіяни тричі стріляли з мінометів. Били у Новгород-Сіверський район. В одному із сіл Семенівської громади пошкоджено пʼять будинків, йдеться у зведенні від ОВА.